«Думала, проблемы с желудком»: еще одна звезда «Дома-2» объявила о беременности

Экс-участница «Дома-2» Кристина Дерябина огорошила поклонников новостью: она готовится стать мамой! О том, как она узнала о своем интересном положении, звезда рассказала изданию StarHit.

О беременности девушка даже не подозревала, но ее беспокоило плохое самочувствие. Поначалу она думала, что у нее проблемы с желудком, и обратилась к врачу соответствующего профиля. Каково же было ее удивление, когда причина недомогания оказалась совсем иной.

«У меня вдруг появилась сильная изжога, и было такое чувство тяжести внизу живота, как будто там лежат камни. Я подумала, что у меня начались проблемы с желудком, потому что ранее он давал о себе знать. Пошла к врачу, которая порекомендовала мне пройти гастроскопию. Но перед этим порекомендовала пройти тест на беременность и сдать кровь. Я, конечно, усмехнулась, но к совету специалиста прислушалась. Каково же было мое удивление, когда я увидела две полоски! Вы не представляете! Я сразу поняла, откуда взялось неважное самочувствие. Все встало на свои места. Срок у меня пока маленький, токсикоза нет», — рассказала звезда телестройки.

Кто отец малыша, она пока не раскрывает. Говорит только, что молодой человек новости о ее новом положении рад. Раньше, по словам Кристины, она считала, что вначале нужно выйти замуж, а потом уже думать о потомстве. Судьба распорядилась иначе, но девушку это не пугает.

Поклонникам вдвойне интересно, кто же стал избранником экс-участницы «Дома-2», так как еще год назад она планировала свадьбу с Александром Андрияновым. Внезапно прямо перед торжеством Кристина вдруг объявила о расставании с молодым человеком. Причем, по ее словам, разойтись по-хорошему не получилось: планируя семью, пара купила вместе квартиру, которую после разрыва предстояло поделить. Бывший возлюбленный заявил, что его пассия не вкладывала в приобретение жилья деньги, с чем Кристина была категорически не согласна. Но теперь у девушки новый кавалер, и кто он, фанаты, видимо, узнают в скором времени.

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