В России запретят чинить авто подержанными запчастями

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Алина Потёмкина
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На установку бывшего в употреблении дополнительного оборудования потребуется специальное разрешение.

Фото, видео: ТАСС / Плотников Сергей, 5-tv.ru

В России запретят использовать подержанные запчасти для ремонта автомобилей. Такое решение содержится в поправках к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ принят и опубликован на правовом портале ЕАЭС.

Теперь повторно использовать для ремонта машины будет нельзя блоки электронного управления и датчики, сидения, системы рулевого управления, иммобилизаторы, глушители системы выпуска, оборудование для питания двигателя газообразным топливом, а также подушки безопасности и ремни.

Кроме того, под запрет подпадают подержанные запчасти, стоимость которых сейчас ниже, чем у новых, отмечает «Экономика сегодня». Для установки бывших в употреблении деталей дополнительного оборудования, таких как антенна, фаркоп или багажник на крышу потребуется разрешение специальной лаборатории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли ждать повышения цен на техосмотр автомобиля в России.

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