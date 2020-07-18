В России запретят чинить авто подержанными запчастями

В России запретят использовать подержанные запчасти для ремонта автомобилей. Такое решение содержится в поправках к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Документ принят и опубликован на правовом портале ЕАЭС.

Теперь повторно использовать для ремонта машины будет нельзя блоки электронного управления и датчики, сидения, системы рулевого управления, иммобилизаторы, глушители системы выпуска, оборудование для питания двигателя газообразным топливом, а также подушки безопасности и ремни.

Кроме того, под запрет подпадают подержанные запчасти, стоимость которых сейчас ниже, чем у новых, отмечает «Экономика сегодня». Для установки бывших в употреблении деталей дополнительного оборудования, таких как антенна, фаркоп или багажник на крышу потребуется разрешение специальной лаборатории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, стоит ли ждать повышения цен на техосмотр автомобиля в России.