Стоит ли ждать повышения цен на техосмотр автомобиля в России

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Светлана Александрова
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Операторы ТО пожаловались президенту и правительству, что находятся на грани банкротства из-за пандемии коронавируса и новых правил.

Стоит ли ждать повышения цен на техосмотр автомобиля в России

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Операторы техосмотра автомобилей обратились к президенту РФ Владимиру Путину, правительству страны и Государственной Думе с просьбой пересмотреть методику расчета стоимости ТО. Как пишет «КоммерсантЪ», они жалуются, что из-за введенных на фоне пандемии коронавируса мер и разрешения автовладельцам временно получать полис ОСАГО без предъявления диагностической карты оказались на грани банкротства. Стоит ли россиянам в ближайшее время ждать повышения цен на прохождение техосмотра, в интервью URA.RU разъяснил автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его мнению, беспокоиться автомобилистам не стоит.

«Никакого повышения тарифа на техосмотры не будет, потому что толку от них ноль. Это только сбор денег и больше ничего. На безопасность дорожного движения они никак не влияют», — заявил Субботин.

По его мнению, ТО вообще следует отменить, особенно для новых автомобилей, которые «сами себя диагностируют». Сейчас, по словам эксперта, диагностика в пунктах техосмотра происходит формально, а чтобы от нее была реальная польза, операторов нужно оснащать серьезной аппаратурой — такой, как в авторизованных сервисах. Но поскольку отменять ТО пока никто не собирается, клиенты скоро вернутся в пункты техосмотра, и финансовая ситуация у компаний постепенно нормализуется сама собой, считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума РФ одобрила поправки, освобождающие от обязательного прохождения техосмотра автомобили младше четырех лет.

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