Посольство РФ в Нигерии проверяет данные о захвате танкера с россиянами

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Василий Заика
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О нападении пиратов на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе стало известно 17 июля.

Фото, видео: 5-tv.ru

Посольство Российской Федерации в Нигерии проверяет данные о захвате танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе, на борту которого в составе экипажа могут находиться россияне. Портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах морской безопасности, сообщал, что инцидент произошел в 210 морских милях от штата Байелса.

Как пояснили 5-tv.ru в консульском отделе диппредставительства РФ, подробности инцидента появятся не ранее 20 июля.

«Посольство проверяет информацию, которая размещена в СМИ», — сказала сотрудница консульского отдела посольства РФ.

По предварительным данным, на борт морского судна поднялись восемь вооруженных разбойников и похитили людей. На танкере Curacao Trader могли перевозить как нефть, так и химические вещества. Гвинейский залив сейчас считается одним из самых опасных регионов на планете из-за угрозы со стороны морских пиратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне могут быть среди заложников, захваченных пиратами у берегов Нигерии.

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