Россияне могут быть среди заложников, захваченных пиратами у берегов Нигерии

Пираты напали в Гвинейском заливе на танкер Curacao Trader и захватили 15 заложников из членов экипажа. Как сообщил портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, инцидент произошел в 210 морских милях от берегов Нигерии, штата Байелса.

По предварительным данным, на борт морского судна поднялись восемь вооруженных разбойников и похитили людей. Предположительно, среди заложников оказались граждане России и Украины. Информация об этом уточняется.

На корабле Curacao Trader могли перевозить как нефть, так и химические вещества. Гвинейский залив сейчас считается одним из самых опасных регионов на планете из-за угрозы со стороны морских пиратов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в середине апреля бенинские пираты напали на корабль немецкой компании, который стоял в четырех милях от порта «Котону». В плену их удерживали до 20 мая, требуя у судовладельца 350 тысяч долларов за их освобождение. Однако денег не получили, и россиян освободили.