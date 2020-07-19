Через какие любовные испытания прошел звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин

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Алиса Старжевская
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В отличие от своего персонажа Алексея Чистякова, актер обрел счастье лишь в четвертом браке.

Через какие любовные испытания прошел звезда сериала «Каменская» Андрей Ильин

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Российский актер Андрей Ильин, наиболее известный по роли мужа главной героини сериала «Каменская» Алексея Чистякова, отметил свой 60-летний юбилей. В честь этого события Starhit.ru вспомнил сложный путь актера, который обрел свое счастье лишь в четвертом браке, а отцом стал только в 53 года.

В первый раз актер женился в 1983 году на коллеге из театра Людмиле Ворошиловой. В то время пара жила в Риге, но с началом перестройки им пришлось переехать в столицу, где они начали отдаляться друг от друга, а спустя какое-то время разошлись.

Следующие отношения Ильина были также с коллегой: вместе с Александрой Табаковой, наследницей великого Олега Павловича, они вместе служили в театре Моссовета. Как говорят друзья и знакомые Ильина, все восемь лет их союза актер жил «как на вулкане», так как старался обеспечить Табакову, но работы не было, а актриса даже не пыталась отнестись с пониманием к сложной ситуации и требовала роскошную жизнь.

В итоге пара рассталась, а новые отношения актер начал спустя несколько лет и уже не с коллегой. В этот раз Ильин женился на тренере по плаванью Ольге, о которой в каждом интервью отзывался с большой теплотой и любовью. Поэтому-то сообщение об очередном разводе Ильина в 2005 году так удивило общественность: никто не мог предположить, что эта пара разойдется.

Сейчас актер счастлив в браке с редактором Ингой Руткевич, с которой они познакомились во время съемок на даче Ильина. Семь лет назад у пары родился ребенок, до этого же ни одна из избранниц Ильина не смогла подарить ему счастье отцовства. Как признается сам актер, он с трепетом и любовью относится к сыну Тихону, а семья стала для него главным приоритетом в жизни.

По словам звезды, сейчас он может назвать себя абсолютно счастливым человеком: несмотря на то, что он бывает в разъездах и на гастролях, он знает, что дома его ждет любящая семья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неудачном первом браке телеведущей Татьяны Лазаревой.

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