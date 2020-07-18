Татьяна Лазарева призналась в «чудовищной» ошибке молодости

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке, которую совершила в 25 лет. В честь дня рождения своего сына Степана она призналась подписчикам, что считает решение выйти замуж в этом возрасте большим недоразумением.

«Я вот, например, в двадцать пять зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая», — написала Лазарева на своей странице в Instagram.

Телеведущая поведала, что «исправила» свой промах только спустя десять лет. Позже, в день рождения своего сына, она расписалась со своим нынешним мужем Михаилом Шацем, с которым и обрела семейное счастье. 17 июля пара отметила 22-летие супружеской жизни, в которой родились двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Лазарева впервые показала своего взрослого сына.