Татьяна Лазарева призналась в «чудовищной» ошибке молодости

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Алиса Старжевская
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По словам телеведущей, ей понадобилось десять лет, чтобы исправить содеянное.

Татьяна Лазарева призналась в «чудовищной» ошибке молодости

Фото: Instagram @lazarevatut

Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о «чудовищной» ошибке, которую совершила в 25 лет. В честь дня рождения своего сына Степана она призналась подписчикам, что считает решение выйти замуж в этом возрасте большим недоразумением.

«Я вот, например, в двадцать пять зачем-то вышла замуж. И это была чудовищная ошибка, но, к счастью, поправимая», — написала Лазарева на своей странице в Instagram.

Телеведущая поведала, что «исправила» свой промах только спустя десять лет. Позже, в день рождения своего сына, она расписалась со своим нынешним мужем Михаилом Шацем, с которым и обрела семейное счастье. 17 июля пара отметила 22-летие супружеской жизни, в которой родились двое детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Татьяна Лазарева впервые показала своего взрослого сына.

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