Американский военный обвинен в передаче секретных данных России

Старшину ВМС США Чарльза Бриггса обвиняют в передаче секретных данных России. Как сообщает американское издание The Virginian-Pilot, военный делился данными, которые могут «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину».

Бриггс работал в Военно-морском медицинском центре Портсмута в сфере информации и технологий. Доступ к информации, касающейся национальной безопасности, он имел в период с октября 2018 года по январь 2019. Согласно обвинительному заключению, находясь при исполнении служебных обязанностей на авиабазе «Оффатт» в Небраске, он сознательно и без разрешения получил доступ к «электронному письму, содержащему секретную информацию».

Какую информацию передавал военный, а также когда и при каких обстоятельствах он познакомился с россиянином, издание не уточняет, однако акцентирует внимание на том, что Бриггс знал о ценности передаваемых данных.

Ожидается, что первые обвинения Чарльзу предъявят 22 июля.

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