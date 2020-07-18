Американский военный обвинен в передаче секретных данных России

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Алиса Старжевская
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По данным следствия, Чарльз Бриггс якобы получил доступ к «электронному письму, содержащему секретную информацию».

Американский военный обвинен в передаче секретных данных России

Фото: www.globallookpress.com /Spc. Ryan Swanson/Planetpix

Старшину ВМС США Чарльза Бриггса обвиняют в передаче секретных данных России. Как сообщает американское издание The Virginian-Pilot, военный делился данными, которые могут «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину».

Бриггс работал в Военно-морском медицинском центре Портсмута в сфере информации и технологий. Доступ к информации, касающейся национальной безопасности, он имел в период с октября 2018 года по январь 2019. Согласно обвинительному заключению, находясь при исполнении служебных обязанностей на авиабазе «Оффатт» в Небраске, он сознательно и без разрешения получил доступ к «электронному письму, содержащему секретную информацию».

Какую информацию передавал военный, а также когда и при каких обстоятельствах он познакомился с россиянином, издание не уточняет, однако акцентирует внимание на том, что Бриггс знал о ценности передаваемых данных.

Ожидается, что первые обвинения Чарльзу предъявят 22 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как самолеты иностранной разведки едва не посягнули на российские границы.

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