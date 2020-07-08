Порошина в платье с глубоким декольте возбудила интерес фанатов к погоде

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Алина Потёмкина
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Актриса показала, как одеваться, чтобы соответствовать показателям термометра за окном.

Фото, видео: Instagram @mashaaporoshina

Тема:
Погода

Актриса Мария Порошина вызвала невиданный доселе интерес у подписчиков к теме погоды. Такого успеха она добилась, прикрепив к посту в Instagram соблазнительное фото. На нем артистка сидит в кресле в золотом шелковом платье с глубоким декольте и задумчиво смотрит в камеру.

«Как у вас с погодой?», — невинно поинтересовалась Порошина.

Подписчики стали делиться прогнозами местных синоптиков и наблюдениями, намекая актрисе, что кадр вдохновляет их на общение.

«Как и вы на этом фото — жаркая!»

«Жарко — 42»

«Идет дождь. Спасибо, на вашей страничке всегда солнечная погода!»

«+43 в тени», — писали наперебой фолловеры.

Instagram @mashaaporoshina

Некоторые, впрочем, не стали заострять внимание на теме погоды и просто задаривали свою любимицу комплиментами.

«А вы тут красавица!»

«Великолепна»

«Королева», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Мария Порошина развелась с Гошей Куценко.

Тема:
Погода
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