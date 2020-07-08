Порошина в платье с глубоким декольте возбудила интерес фанатов к погоде
Актриса показала, как одеваться, чтобы соответствовать показателям термометра за окном.
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Фото, видео: Instagram @mashaaporoshina
Актриса Мария Порошина вызвала невиданный доселе интерес у подписчиков к теме погоды. Такого успеха она добилась, прикрепив к посту в Instagram соблазнительное фото. На нем артистка сидит в кресле в золотом шелковом платье с глубоким декольте и задумчиво смотрит в камеру.
«Как у вас с погодой?», — невинно поинтересовалась Порошина.
Подписчики стали делиться прогнозами местных синоптиков и наблюдениями, намекая актрисе, что кадр вдохновляет их на общение.
«Как и вы на этом фото — жаркая!»
«Жарко — 42»
«Идет дождь. Спасибо, на вашей страничке всегда солнечная погода!»
«+43 в тени», — писали наперебой фолловеры.
Некоторые, впрочем, не стали заострять внимание на теме погоды и просто задаривали свою любимицу комплиментами.
«А вы тут красавица!»
«Великолепна»
«Королева», — писали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Мария Порошина развелась с Гошей Куценко.
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