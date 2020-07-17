Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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Карина Бернтгольц
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Об итогах состоявшегося в режиме видеосвязи совещания рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей, 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности страны обсудили обострившуюся ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Комментарий по итогам заседания дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в ходе онлайн-совещания прошел «подробный обмен мнениями» участников. Было акцентировано внимание на необходимости обеспечения сторонами режима прекращения огня.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин проинформировал членов Совбеза о телефонных переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Ирана Хасаном Рухани и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Вооруженные столкновения обострились 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В результате стало известно о смерти трех военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министерства обороны Армении и Азербайджана утром 16 июля заявили о возобновлении боев на границе. По информации пресс-секретаря министра обороны Армении Шушан Степанян, был произведен обстрел из гаубиц Д-30 по приграничным армянским селам Айгепар и Мовсес, а также предпринята попытка диверсии.

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