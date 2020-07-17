Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности страны обсудили обострившуюся ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Комментарий по итогам заседания дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, в ходе онлайн-совещания прошел «подробный обмен мнениями» участников. Было акцентировано внимание на необходимости обеспечения сторонами режима прекращения огня.

«Состоялся подробный обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе. Была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающейся эскалацией, акцентирована настоятельная потребность для обеспечения сторонами режима прекращения огня, а также готовность к посредническим действиям», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, Владимир Путин проинформировал членов Совбеза о телефонных переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Ирана Хасаном Рухани и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Вооруженные столкновения обострились 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В результате стало известно о смерти трех военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.