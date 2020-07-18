Названа предварительная причина пожара в готическом соборе во Франции
По факту произошедшего в городе Нант начато служебное расследование.
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Фото, видео: REUTERS, Twitter @PorterMedium, @PMBreakingNews, @JeanMessiha
Прокурор французского города Нант Пьер Сен назвал предварительную причину пожара в одном из крупнейших в Пятой республике кафедральных соборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Собор святых Петра и Павла по словам Сена могли намеренно поджечь. Он добавил, что в здании были зафиксированы три очага возгорания — на уровне большого органа и два с двух сторон от нефа.
В то же время начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле полагает, что большой орган восстановлению скорее всего не подлежит и полностью уничтожен, а платформа, на которой он стоит, грозит в любой момент рухнуть.
Пожар в Нанте прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон, выразив поддержку пожарным. На место выехали премьер-министр страны Жан Кастекс, а также министр культуры и глава МВД.
Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места пожара — языки пламени внутри собора были видны невооруженным взглядом.
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