Названа предварительная причина пожара в готическом соборе во Франции

|
Светлана Шевченко
48

По факту произошедшего в городе Нант начато служебное расследование.

Фото, видео: REUTERS, Twitter @PorterMedium, @PMBreakingNews, @JeanMessiha

Прокурор французского города Нант Пьер Сен назвал предварительную причину пожара в одном из крупнейших в Пятой республике кафедральных соборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Собор святых Петра и Павла по словам Сена могли намеренно поджечь. Он добавил, что в здании были зафиксированы три очага возгорания — на уровне большого органа и два с двух сторон от нефа.

В то же время начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферле полагает, что большой орган восстановлению скорее всего не подлежит и полностью уничтожен, а платформа, на которой он стоит, грозит в любой момент рухнуть.

Пожар в Нанте прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон, выразив поддержку пожарным. На место выехали премьер-министр страны Жан Кастекс, а также министр культуры и глава МВД.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые кадры с места пожара — языки пламени внутри собора были видны невооруженным взглядом.

Читайте также

+24° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
71.71
0.48 81.68
0.45
Недоброе утро. Рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

13:20
В России запретят чинить авто подержанными запчастями
13:04
Максим Траньков прокомментировал гибель фигуристки Александровской
12:56
«Освободите Бритни Спирс»: Как звезду лишили права распоряжаться своей жизнью?
12:42
Названа предварительная причина пожара в готическом соборе во Франции
12:28
«Лучший в мире отец»: Сергей Шойгу вместе с дочерью провел отпуск в Тыве
12:10
«Граничат с маразмом»: Алексей Глызин высказался о заявлениях Лозы

Сейчас читают

В квартире погибшей фигуристки Александровской нашли записку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок