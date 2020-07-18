Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает

Многие граждане пенсионного возраста живут, получая ряд льгот, и не представляют, что много лишены. Дело в том, что существуют малоизвестные бонусы, положенные пенсионерам, пишет сайт «Пронедра».

Одна из таких льгот действует почти повсеместно, но почему-то пенсионеры не знают о ней. Речь идет о торговых сетях. Почти все представители российского ритейла предлагают пожилым людям специальные скидки и акции в своих магазинах, которые действуют в определенные часы или по предъявлении пенсионного удостоверения.

О праве на бесплатную диспансеризацию знают почти все пенсионеры, но далеко не все из них, кто продолжает работу, берут дополнительный отпуск, положенный им по закону. Кроме того, пенсионеры имеют права прекратить работу в любой момент, без обязательной отработки.

Самый большой интерес представляют для пенсионеров с ограниченным доходом налоговые льготы. Проконсультировавшись со специалистами ФНС, можно получить освобождение от уплаты налога на транспорт, земельный участок, квартиру или дом, однако все зависит от правил, действующих в каждом отдельном регионе России.

Пенсионеры, живущие за чертой бедности и получающие пенсию меньше официального прожиточного минимума в стране, могут через местную администрацию получить адресную помощь по специальной социальной программе. Также рекомендуется уточнить в социальной службе, не положены ли пенсионеру региональные доплаты или иные бонусы — путевки в санаторий, помощь по дому, бесплатные услуги сиделки.

5-tv.ru рассказывал, что боровшихся с COVID-19 медиков могут начать досрочно отправлять на пенсию.