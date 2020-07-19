Звезда «Убойной силы» и «Тайн следствия» умерла в 46 лет
О трагедии сообщила администрация Костромского Драматического театра.
Закрыть
Смотрите также:
Россияне смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 июля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака
Уникальный случай: акула набросилась на крокодила в Австралии — видео
15 июля чествуется Берегиня: что можно и нельзя делать в этот день?
Фото, видео: ВКонтакте @kamerniy.teatr; kino-teatr.ru; из архива журнала "Мир Костромы"
Актриса Мария Макарова, прославившаяся после съемок в сериалах «Убойная сила» и «Опера-2. Хроники убойного отдела» ушла из жизни. На момент смерти звезде отечественных кинокартин было 46 лет. О трагедии без разъяснения причин сообщили в администрации Костромского Драматического театра.
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — цитирует официальное сообщение ФАН.
Официальная причина смерти Макаровой в настоящий момент не названа. В то же время в окружении знаменитости говорят о том, что артистка долгое время тяжело болела и боролась с раком желудка.
На счету у актрисы Макаровой — роли в десятках фильмов и сериалах. Наиболее известные из них — «Тайны следствия», «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества», а также «Убойная сила» и «Опера-2. Хроники убойного отдела».
Читайте также
67%
0.48 81.68
0.45
Нашли ошибку?