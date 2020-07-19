Звезда «Убойной силы» и «Тайн следствия» умерла в 46 лет

Актриса Мария Макарова, прославившаяся после съемок в сериалах «Убойная сила» и «Опера-2. Хроники убойного отдела» ушла из жизни. На момент смерти звезде отечественных кинокартин было 46 лет. О трагедии без разъяснения причин сообщили в администрации Костромского Драматического театра.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — цитирует официальное сообщение ФАН.

Официальная причина смерти Макаровой в настоящий момент не названа. В то же время в окружении знаменитости говорят о том, что артистка долгое время тяжело болела и боролась с раком желудка.

На счету у актрисы Макаровой — роли в десятках фильмов и сериалах. Наиболее известные из них — «Тайны следствия», «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества», а также «Убойная сила» и «Опера-2. Хроники убойного отдела».