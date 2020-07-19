Эксперты прокомментировали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переходить на четырехдневную рабочую неделю пока нецелесообразно. Для сокращения рабочего времени без потерь доходов сотрудников и бизнеса необходимо создать сначала ряд условий, считают опрошенные ТАСС эксперты.

«Мы должны понимать, что сокращение количества отработанного времени в нынешних условиях — это не только снижение уровня производительности труда, это и падение доходов граждан. И сокращение количества отработанного времени — это все-таки снижение конкурентоспособности российской экономики», — цитирует агентство проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова.

По мнению профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой, в условиях безработицы и снижения зарплатных ожиданий россиян ставить говорить о переходе на четырехдневку преждевременно. По ее словам, прежде в компаниях должны быть отлажены бизнес-процедуры, проведена максимально эффективная автоматизация процессов, создана эффективная система управления работой. А кроме того, необходимо обеспечить организацию квалифицированным и мотивированным персоналом.

«Обсуждение вероятности перехода на четырехдневную рабочую неделю может быть воспринято как завуалированное стремление менеджмента платить за четыре часа, а эксплуатировать работников все восемь часов или того больше», считает эксперт.

Сокращение количества рабочих часов может привести к увеличению интенсивности труда, а, как следствие, и повышению профессиональной и общей заболеваемости сотрудников, предупреждает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. А это, по его словам, станет предпосылкой для новых эпидемий.

«Действующее трудовое законодательство России не предусматривает измерение рабочего времени в днях (на сегодняшний день оно измеряется в часах), обычно рабочее время работника не должно превышать 40 часов в неделю. <…> Если разделить нынешние 40 часов не на пять, а на четыре дня, то каждому работнику придется работать по 10 часов в день, то есть на 25% дольше», — отметил Щербаков.

Тема перехода на четырехдневную рабочую неделю активно обсуждалась прошлой осенью, и тогда решено было отложить эту идею до более благоприятных в экономическом плане времен. Сейчас в связи с пандемией коронавируса зазвучали предложения вернуться к этому вопросу.