В центре Гамалеи рассказали об испытаниях вакцины для детей

Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в интервью ТАСС заявил, что испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение ближайших шести месяцев.

По его словам, клинические исследования препарата для маленьких пациентов начнутся после того, как будет отмечен положительный опыт применения у взрослого населения.

«Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — сказал Александр Гинцбург.

Специалист отметил, что испытания вакцины от коронавируса для детей пройдут поэтапно в различных возрастных группах.

15 июля первые добровольцы, которые испытали на себе разработанный НИЦ препарат, выписались из медучреждений. Микробиологи подчеркнули, что пациенты перенесли вакцинацию хорошо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт рассказал о необходимости вакцинироваться от гриппа из-за COVID-19.