Чемпиона UFC Петра Яна отстранили от боев

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Алина Потёмкина
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Вернуться на ринг он сможет только через месяц.

Чемпиона UFC Петра Яна отстранили от боев

Фото: Instagram @petr_yan

Российского бойца смешанных единоборств Петра Яна, завоевавшего титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, отстранили от боев по медицинским показателям. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте MMA Fighting.

Россиянин не сможет принимать участие в поединках 30 дней, также 21 день для него действует запрет на контакты во время тренировок.

Более жесткое ограничение получил его соперник по последнему бою бразилец Жозе Алду — 45 дней он проведет без выхода на октагон, еще 30 — без контактов на тренировках. Другой российский боец Михаил Гришин также получил отстранение — 180 суток без боев и 21 без контактов или до тех пор, пока он не сделает рентген носа.

27-летний россиянин Петр Ян одержал победу над бразильцем Жозе Алду на минувшей неделе. После боя его встречали на родине аплодисментами. Как писал ранее 5-tv.ru, в Петербурге в его честь местные художники даже создали граффити.

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