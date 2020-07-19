Джастин Тимберлейк и Джессика Бил удивили всех рождением второго ребенка

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Алиса Старжевская
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О беременности актрисы никто не знал.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил удивили всех рождением второго ребенка

Фото: Instagram @ jessicabiel

Музыкант Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил стали родителями во второй раз. О пополнении семейства сообщает издание Daily Mail.

Второй ребенок пары стал неожиданностью — 39-летняя Бил старательно скрывала факт беременности. Последнюю фотографию в полный рост актриса опубликовала в марте, а после этого делилась фото, на которых не видно живота. Также секретности помогла и пандемия: супруги обосновались в поместье в Монтане, где папарацци не могли их достать.

Как отмечают журналисты, родителям с новым ребенком в поместье помогает мать Джессики Кимберли Бил.

Первый раз Тимберлейк и Бил стали родителями в 2015 году спустя три года после свадьбы. Мальчика назвали Сайлас Рэндалл. Пол же и имя второго ребенка пока неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что песня Джастина Тимберлейка Can't Stop The Feeling попала на 5 место в рейтинге самых популярных композиций десятилетия по версии BBC.

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