В рейтинг вошли саундтреки мультфильмов «Гадкий я» и «Тролли».

Составлен ТОП-10 самых популярных песен десятилетия

Фото: www.globallookpress.com / Mayer/face to face

Составлен рейтинг десяти самых популярных песен в период с 2010 года по 2020-й. Об этом сообщает портал ВВС.

Первую строчку в хит-параде занимает композиция Happy Фарелла Уильямса. Трек использовали в качестве саундтрека к анимационной картине «Гадкий я»-2 в 2013 году.

Второе место досталось песне Rolling in the Deep певицы Адель. С ней исполнительница выиграла в номинации «Песня года» на премии «Грэмми» в 2012 году.

Третьей в рейтинге лучших песен десятилетия стала Moves Like Jagger в исполнении группы Maroon 5 и Кристины Агилеры. Четвертое место получил совместный трек Фарелла Уильямса, Daft Punk и легендой диско Nile Rodgers — Get Lucky. Пятая строчка в хит-параде досталась композиции Джастина Тимберлейка Can't Stop The Feeling. Она стала настоящим хитом после выхода на экраны фильма «Тролли» в 2016 году.

Также в десятку лучших композиций ушедшего десятилетия вошли: I Gotta Feeling в исполнении группы Black Eyed Peas; песня Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса; трек Counting Stars группы One Republic; Forget You Си Ло Грина, а также Sex On Fire группы Kings Of Leon.

При составлении хит-парада учитывалось то, насколько часто та или иная песня транслировалась в британских теле- и радиоэфирах.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские космонавты составили список любимых песен. Они частенько слушают ЧайФ, Би-2 и Наутилус Помпилиус.

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