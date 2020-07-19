В театре «Приют комедианта» назвали причину смерти Марины Макаровой

Актриса Марина Макарова, скончавшаяся на 46 году жизни, навсегда останется в памяти коллег и зрителей театра «Приют комедианта». Об этом в интервью телеканалу 78 сказал его худрук Виктор Минков. Также он сообщил, что могло стать причиной ее смерти в столь раннем возрасте.

По его словам, артистка пришла служить в петербургский театр сразу после выпуска из театрального училища. В последние годы она сменила сцену в городе на Неве на службу в театре Костромы.

«Талантливый, нежный, отзывчивый человек. Марина служила в нашем театре очень долго, в последние два года она уехала работать в Кострому, это было ее осознанное решение. Это такая несправедливость, когда таких молодых, талантливых и красивых людей „сжигает“ онкология. Вечная ей память», — сказал Минков.

Марина Макарова скончалась накануне, ей было всего 45 лет. Как писал 5-tv.ru, о ее смерти сообщили в администрации Костромского Драматического театра, где она служила последнее время. Официальной причины смерти пока не названо, но, по словам людей из окружения актрисы, она боролась с раком желудка. Артистка запомнилась зрителям по ролям в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия» и целому ряду театральных постановок. Одной из блестящих ее работ стала игра в знаменитом спектакле «Кыся» с Дмитрием Нагиевым.