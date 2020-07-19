Видео: первую кассету ядерного топлива загрузили на Ленинградской АЭС

Концерн «Росэнергоатом» начал загрузку ядерного топлива в реактор второго энергоблока Ленинградской АЭС-2. Об этом сообщается в пресс-службе концерна, передает РИА Новости.

Таким образом на энергоблоке начат этап физического пуска.

Отмечается, что всего в реактор ВВЭР-1200 загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом. Физический пуск продлится до сентября. Затем будет произведен энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация и комплексное опробование энергоблока.

Сообщается, что новый энергоблок планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Ленинградская АЭС-2 расположена в городе Сосновый Бор на 40 километров западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что увеличение внутреннего туризма привело к повышенному спросу на топливо в России.