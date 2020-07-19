Главный фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск СК РФ

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Алиса Старжевская
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Юриста Константина Свитнева подозревают в торговле детьми, рожденными суррогатными матерями.

Главный фигурант дела о торговле младенцами объявлен в розыск СК РФ

Фото: www.globallookpress.com /imagebroker/thomas kroeger

Следственный комитет РФ официально объявил в федеральный розыск юриста Константина Свитнева по делу о возможной торговле детьми, появившимися на свет от суррогатных матерей, пишет ТАСС.

Это было сделано еще 14 июля, причем обвинения были предъявлены скрывающемуся от следствия юристу заочно. В ближайшее время планируется объявить его и в международный розыск, чтобы мужчина не смог скрыться за границей.

Ему вменяют не только торговлю людьми, но и смерть по неосторожности — дело началось как раз с обнаружения в одной из квартир Одинцово скончавшегося младенца. Им был мальчик, рожденный в России для пары с Филиппин, причиной смерти стал синдром младенческой смерти, но уже известно, что мать отказалась от новорожденного, узнав о наличии у него врожденного заболевания.

Адвокат защиты Игорь Трунов сообщил, что Свитнев был настоящим профессионалов в области репродуктивных технологий, и суррогатным материнством занимался последние 25 лет. Уже в понедельник, 20 июля, Трунов от лица обвиняемых будет требовать вернуть их близким нескольких рожденных от суррогатных матерей детей, которые сейчас находятся в больнице Подмосковья.

«Детей сделали заложниками уголовного дела о торговле детьми», — считает адвокат.

Все дети, которые были изъяты при обыске, имеют биологических родителей за границей. Пока на них оформляли документы, за малышами присматривали няни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами. Ими стало семь человек, включая переводчика, врачей и акушеров.

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