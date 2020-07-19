«Уверен, что нападение спланированное»: Турчин рассказал об избиении

Участник «Битвы экстрасенсов» и блогер Никита Турчин, на которого напали неизвестные в Москве, после жестокого избиения остается в больнице. Он поделился с 5-tv.ru подробностями происшествия и подозрениями о причинах случившегося.

«Большая часть ударов пришлась по голове», — сообщил 20-летний юноша, описав нападение, случившееся поздно ночью, когда он выходил из своего подъезда.

В настоящий момент Никита не имеет точной информации о своем диагнозе, но после длительного обследования врачам удалось исключить самые худшие подозрения. Ушиб мягких тканей, сильное сотрясение головного мозга и состояние средней тяжести — так сказали ему медики.

Назвать улицу, на которой произошло нападение, Никита отказался. Он боится, что, если его адрес станет достоянием общественности, все может повториться. До этого случая он не раз получал угрозы на электронную почту. Ему писали и звонили недоброжелатели, но он считал, что это лишь безобидные хейтеры.

«Я однозначно уверен, что это нападение спланированное», — сказал он в телефонном разговоре с 5-tv.ru.

Причин для нападения на себя Турчин видит немало — он участвовал во многих скандальных реалити-шоу, выступал экспертом в программе Андрея Малахова, ведет личный блог, ему уделяют немало внимания фанаты и конкуренты по бизнесу.

«Мои колкие, острые высказывания, которые бьют людям в лоб, не всегда вызывают ту реакцию, которая должна быть, — посетовал молодой человек. — Я уверен, что их накажут не только высшие силы, но и правоохранители».

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