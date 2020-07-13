«Кровищи»: Очевидица рассказала об избиении человека Алибасовым-младшим

Очевидица нападения Бари Алибасова-младшего на человека во время съемок программы на одном из федеральных каналов рассказала об инциденте.

По словам ТВ-эксперта Евгении Березы, избиение произошло прямо на ее глазах, а позже сын продюсера подрался еще и с врачом.

«Это был *****. На моих глазах. Кровищи. Потом он еще и с доктором подрался после съемок», — написала девушка в комментарии к посту адвоката Александра Бенхина в Instagram.

Ранее Бенхин рассказал о том, что Алибасов-младший избил одного из участников шоу. По его словам, пострадавший мужчина — бывший помощник продюсера Андрей Назаров. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Как заявил звездный адвокат, возможно, это была реакция на оскорбление.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат продюсера Бари Алибасова назвал условия для его развода с Лидией Федосеевой-Шукшиной в психиатрической клинике.