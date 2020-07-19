Памятник на могиле актрисы Крачковской установят спустя пять лет после ее смерти

Всеми любимая актриса советского и российского кино Наталья Крачковская умерла в марте 2016 года. Почитатели ее таланта не могут понять, почему до сих пор на могиле актрисы на Троекуровском кладбище установлен лишь деревянный крест, а не красивое надгробие.

Сын актрисы Василий недавно рассказал о причинах, из-за которых установка памятника на могилу его матери ведется так долго. По его словам, он пытался перенести захоронение отца с Преображенского кладбища, чтобы его родственник упокоился вместе с женой. Однако мужчина столкнулся с различными бюрократическими проволочками, которые с 2016 года не дают ему осуществить захоронение.

Кроме того, сообщил Василий в интервью Starhit.ru, монумент изготавливается не в России, а в Грузии, что также затягивает его установку.

«Вдобавок, памятник долго делается, потому что работают над ним не в России, а в Грузии. Мы со скульпторами только год потратили на то, чтобы его нарисовать, подготовить макет. Обелиск выполнен из нескольких видов камня», — сообщил наследник Крачковской.

По его словам, все расходы по изготовлению памятника легли целиком и полностью на него. Ни друзья, ни коллеги его матери, несмотря на обещания, не помогли в подготовке надгробия.

Он также сообщил, что, судя по всему, уже весной 2021 года мемориал на могиле известной актрисы будет установлен.

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