Пожар на складе в Екатеринбурге: пострадал один человек — Видео

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Алиса Старжевская
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Возгорание произошло на складе с горюче-смазочными материалами в микрорайоне Кольцово.

Фото, видео: vk.com/incekb, /public187685015

В здании одного из складов в екатеринбургском районе Кольцово произошел пожар, который до сих пор не удалось до конца потушить, пишет e1.ru.

Пожар в производственном здании случился по невыясненным пока причинам. Некоторые свидетели сообщали о взрыве или сильном хлопке, за которым и последовал пожар, однако представители МЧС по Свердловской области этого не подтвердили.

«Никакого взрыва не было», — заявили они в беседе с ТАСС.

В настоящий момент известно, что от огня пострадал один человек, который в момент возникновения пожара находился внутри здания. Его госпитализировали с ожогами, а специалисты приступили к тушению огня.

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а общую площадь возгорания оценили в 100 квадратных метров. В тушении огня и проливке приняло участие 47 человек и 15 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про пожар на складе в Самарской области.

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