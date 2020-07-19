Пожар на складе в Екатеринбурге: пострадал один человек — Видео
Возгорание произошло на складе с горюче-смазочными материалами в микрорайоне Кольцово.
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Фото, видео: vk.com/incekb, /public187685015
В здании одного из складов в екатеринбургском районе Кольцово произошел пожар, который до сих пор не удалось до конца потушить, пишет e1.ru.
Пожар в производственном здании случился по невыясненным пока причинам. Некоторые свидетели сообщали о взрыве или сильном хлопке, за которым и последовал пожар, однако представители МЧС по Свердловской области этого не подтвердили.
«Никакого взрыва не было», — заявили они в беседе с ТАСС.
В настоящий момент известно, что от огня пострадал один человек, который в момент возникновения пожара находился внутри здания. Его госпитализировали с ожогами, а специалисты приступили к тушению огня.
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение, а общую площадь возгорания оценили в 100 квадратных метров. В тушении огня и проливке приняло участие 47 человек и 15 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про пожар на складе в Самарской области.
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