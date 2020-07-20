Телеведущая продолжается эксперименты с нетрадиционной медициной.

Боня очистилась ядом лягушки

Фото: Instagram @victoriabonya

Виктория Боня, телеведущая и экс-участница шоу «Дом-2» похвасталась перед своими подписчиками в Instagram проведением очередной практики в сфере нетрадиционной медицины. Как сообщает «Экспресс газета», девушка прошла церемонию камбо, в которой используется яд зеленой амазонской лягушки.

Instagram @victoriabonya

Как пишет сама Боня в публикации, практика проводится для «укрепления иммунной системы» и очищения организма. Яд зеленой амазонской лягушки — камбо, в честь которого и названа процедура, обладает, по заверениям телеведущей, множеством уникальных пептидов, умеющими бороться с «самыми устойчивыми инфекциями».

Также девушка особо отметила, что в ее случае практика длилась 15-20 минут, однако у многих очищение проходит часами.

Сама церемония проходит следующим образом: на теле человека делаются небольшие прижигания, и на эти места наносится яд лягушки. Перед этим пациент должен выпить индейский напиток каисума, так как он считается абсорбентом.

Пользователи в комментариях отреагировали на необычный опыт Бони. Одни поддержали телеведущую и заметили, что и сами прибегают к подобным практикам. Другая же часть фанатов неодобрительно отнеслась к экспериментам со «лженаукой».

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности автомобильной аварии с участием Бони, в которую девушка попала в Италии.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
71.71
0.48 81.68
0.45
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?

Последние новости

1:10
День Евфросинии или Авдотья Сеногнойка: что можно и нельзя делать 20 июля?
0:56
От скромницы до звезды: как менялся стиль Ольги Бузовой на обложках Playboy
0:35
Боня очистилась ядом лягушки
0:19
«Минутка прекрасного!» — полуголый Нагиев выпрашивает «лайки» за идеальный пресс
0:01
Вся мощь России: Минобороны раскрыло подробности проведения Главного военно-морского парада — 2020
23:58
Аптечный ревизорро Диденко закрутила новый роман

Сейчас читают

Совсем не Золушка: стало известно о доходах Мирославы Карпович
Влюбленности и карьерный поворот. Как использовать силу Новолуния?
«Все встало на свои места»: Утяшева показала, с кем Харламов закружился в танце

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок