Боня очистилась ядом лягушки

Виктория Боня, телеведущая и экс-участница шоу «Дом-2» похвасталась перед своими подписчиками в Instagram проведением очередной практики в сфере нетрадиционной медицины. Как сообщает «Экспресс газета», девушка прошла церемонию камбо, в которой используется яд зеленой амазонской лягушки.

Instagram @victoriabonya

Как пишет сама Боня в публикации, практика проводится для «укрепления иммунной системы» и очищения организма. Яд зеленой амазонской лягушки — камбо, в честь которого и названа процедура, обладает, по заверениям телеведущей, множеством уникальных пептидов, умеющими бороться с «самыми устойчивыми инфекциями».

Также девушка особо отметила, что в ее случае практика длилась 15-20 минут, однако у многих очищение проходит часами.

Сама церемония проходит следующим образом: на теле человека делаются небольшие прижигания, и на эти места наносится яд лягушки. Перед этим пациент должен выпить индейский напиток каисума, так как он считается абсорбентом.

Пользователи в комментариях отреагировали на необычный опыт Бони. Одни поддержали телеведущую и заметили, что и сами прибегают к подобным практикам. Другая же часть фанатов неодобрительно отнеслась к экспериментам со «лженаукой».

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности автомобильной аварии с участием Бони, в которую девушка попала в Италии.