«У меня сердце вылетало» — Виктория Боня в Италии попала в аварию

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Светлана Шевченко
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Светская львица призналась, что обычно в ее ДТП виноваты третьи лица.

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Звезда соцсети и телеведущая Виктория Боня попала два дня назад в ДТП в Италии. Об инциденте звезда рассказала только сейчас.

«Мне было очень страшно. И я не помню, чтобы я так последний раз когда-нибудь боялась. У меня билось сердце… Вылетало просто!» — разоткровенничалась Боня на своей странице в Instagram.

После долгого вступительного монолога Виктория, наконец, пояснила что же с ней произошло. Оказалось, что она не заметила сужения улицы и ее автомобиль застрял между каменными заборами. Звезда не без улыбки рассказала, что они не могла открыть двери автомобиля и выйти. Машина при этом не двигалась ни вперед, ни назад.

«Только с вертолета ее можно было вытащить… Это было очень страшно! Я почувствовала, что такое клаустрофобия, хотя ей не страдаю», — причитает на видео Боня.

Ведущая призналась, что смеялась в голос, когда все же выбралась из западни. В подписи к видео Виктория добавила, что обычно в ее ДТП виноваты третьи лица, а сейчас она впервые поцарапала машину.

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