Ах, Дзюба! Капитан «Зенита» открыл счет в полуфинальном матче со «Спартаком»

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Светлана Шевченко
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Битва за выход в финал Кубка России проходит на стадионе «Газпром Арена».

Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @scherbakov4x4, @camcono8, @julia__pryadkina, @chefjoseph15

Близится к завершению первый там полуфинальной встречи «Зенита» и «Спартака» в рамках Кубка России. Счет в матче открыл капитан «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

На 24-й минуте, он реализовал пенальти, заработанный Азмуном. Сделав небольшую паузу в разбеге, Дзюба точно пробил в левый от себя нижний угол.

«Зенит» продолжил пресинг, но не все получалось. Страсти настолько накалились, что на поле произошла стычка с попыткой небольшой драки. При этом Дзюба за что-то громко кричал на Соболева. За секунды до этого центральный нападающий «Спартака» подкатом-секирой подкосил Ракицкого и заработал желтую карточку.

 

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