На матче «Зенита» и «Спартака» завязалась драка между болельщиками

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге только что завершился принципиальный матч между командами «Зенит» и «Спартак» за выход в финал Кубка России. Команды — традиционные соперники, что приводит к столкновениям и между их болельщиками.

Очередная драка произошла прямо на трибунах во время игры, попав на видео. Хотя обе стороны были настроены решительно, серьезной потасовке помешала слаженная работа сотрудников охраны и стюардов, которые быстро разняли драку.

Как сообщал ранее 5-tv.ru «сине-бело-голубые» одержали победу над «Спартаком» в полуфинале и теперь могут рассчитывать на «золотой дубль» — выигрыш в Чемпионате и Кубке страны за один сезон.