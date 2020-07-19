На матче «Зенита» и «Спартака» завязалась драка между болельщиками

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Алиса Старжевская
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Происшествие на трибунах попало на видео.

Фото, видео: Twitter @sportexpress, ТАСС /Демьянчук Александр

На «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге только что завершился принципиальный матч между командами «Зенит» и «Спартак» за выход в финал Кубка России. Команды — традиционные соперники, что приводит к столкновениям и между их болельщиками.

Очередная драка произошла прямо на трибунах во время игры, попав на видео. Хотя обе стороны были настроены решительно, серьезной потасовке помешала слаженная работа сотрудников охраны и стюардов, которые быстро разняли драку.

Как сообщал ранее 5-tv.ru «сине-бело-голубые» одержали победу над «Спартаком» в полуфинале и теперь могут рассчитывать на «золотой дубль» — выигрыш в Чемпионате и Кубке страны за один сезон.

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