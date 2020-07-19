Совсем не Золушка: стало известно о доходах Мирославы Карпович

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Алиса Старжевская
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Многие поклонники распавшейся пары Муцениеце-Прилучного полагали, что Карпович сошлась с ним из-за денег.

Совсем не Золушка: стало известно о доходах Мирославы Карпович

Фото: Instagram @m1r0slava_karpovich, @_lakusha_

Актриса Мирослава Карпович стала возлюбленной новоиспеченного холостяка Павла Прилучного совсем недавно, но на нее уже обрушилась волна негатива. Хейтить звезду «Папиных дочек» стали многие: от сочувствующих бывшей жене Прилучного Агате Муцениеце до подозревающих, что Карпович имеет меркантильные интересы, пишет Woman.ru.

Однако оказалось, что доходы Карпович не так малы, как многие думают. Хотя после «Папиных дочек» ее редко можно увидеть на экранах телевизоров, она активно играет в театре. Кстати, именно там она познакомилась с Павлом Прилучным.

Еще с конца 2000-х годов 34-летняя Мирослава владеет собственной квартирой в столице, а один ее выход на сцену во время гастролей стоит порядка 150-300 тысяч рублей. При этом актриса очень часто ездит на гастроли, снимается в рекламе и озвучивает мультипликационные фильмы, так что ее совокупный доход может быть наравне с заработком Прилучного.

5-tv.ru писал, что мама Карпович предпочитает не знакомиться с молодыми людьми своей дочери, если те не планируют брать Мирославу в жены.

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