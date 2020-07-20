Более 100 россиян доставили вывозным рейсом из Африки в Москву

Этой ночью московском аэропорту «Шереметьево» приземлился рейс, на котором на родину вернулись 197 россиян. Во время пандемии они оказались в африканских странах и не смогли попасть домой. Как сообщили дипломаты борт провел в небе больше ста часов, облетев шесть государств. Теперь трудности соотечественников позади.

«Я рад, что вернулся домой. Пережил я в этот контракт столько — запомню на всю жизнь. Врагу не пожелаю такого», — говорит Алексей Плотников.

Как сообщили в МИД РФ, это был один из самых сложных по логистике рейсов. Лайнером по очереди управляли несколько экипажей. Рейс был оплачен спонсорами по просьбе российских дипломатов. Всех прибывших отправят в обсерватор, где они будут находиться две недели.