Более 100 россиян доставили вывозным рейсом из Африки в Москву
Борт провел в небе больше ста часов, облетев шесть государств.
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Фото, видео: ТАСС / Гердо Владимир; 5-tv.ru
Этой ночью московском аэропорту «Шереметьево» приземлился рейс, на котором на родину вернулись 197 россиян. Во время пандемии они оказались в африканских странах и не смогли попасть домой. Как сообщили дипломаты борт провел в небе больше ста часов, облетев шесть государств. Теперь трудности соотечественников позади.
«Я рад, что вернулся домой. Пережил я в этот контракт столько — запомню на всю жизнь. Врагу не пожелаю такого», — говорит Алексей Плотников.
Как сообщили в МИД РФ, это был один из самых сложных по логистике рейсов. Лайнером по очереди управляли несколько экипажей. Рейс был оплачен спонсорами по просьбе российских дипломатов. Всех прибывших отправят в обсерватор, где они будут находиться две недели.
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