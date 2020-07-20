Готический собор в Нанте подожгли в трех местах

Французская полиция продолжает поиски поджигателя собора в Нанте. Стражи порядка, после допроса, отпустили задержанного ранее 39-летнего выходца из Руанды, который работал в храме волонтером. Именно он должен был закрыть здание в ночь перед происшествием

Пожар в соборе вспыхнул накануне. Памятник готической архитектуры тушили несколько часов. Огонь успел уничтожить значительную часть внутреннего убранства, а также несколько реликвий, в том числе витражи времен Людовика XII и уникальный орган эпохи барокко. Для многих, и не только французов, это стало ударом. Собор пользовался большой популярностью у туристов.

Версию поджога полицейские стали рассматривать после того, как в храме было обнаружено три очага возгорания. Все они располагались в разных частях