Момент тарана автобусом остановки Москве попал на видео
По последним данным, в аварии один человек погиб, еще трое госпитализированы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Серьезная авария, жертвой которой стала 43-летняя женщина, попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как огромная машина после поворота резко берет правее и таранит остановку.
ДТП произошло в районе Люблино на юго-восток Москвы.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, еще трое человек госпитализированы. Водитель по последним данным была трезва. Предварительная причина — имеющая двухлетний стаж женщина перепутала педали.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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