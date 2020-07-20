Момент тарана автобусом остановки Москве попал на видео

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Светлана Шевченко
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По последним данным, в аварии один человек погиб, еще трое госпитализированы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Серьезная авария, жертвой которой стала 43-летняя женщина, попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как огромная машина после поворота резко берет правее и таранит остановку. 

ДТП произошло в районе Люблино на юго-восток Москвы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, еще трое человек госпитализированы. Водитель по последним данным была трезва. Предварительная причина — имеющая двухлетний стаж женщина перепутала педали.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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