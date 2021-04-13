Война на шахматной доске: Самые известные сражения гроссмейстеров

Первые шахматные турниры прошли еще в XV веке. Вплоть до распада СССР шахматы являлись одним из главных пропагандистских орудий в холодной войне с США. Особенно остро это ощущалось в 1972-м, когда титул чемпиона мира по шахматам завоевал Роберт Фишер, отобрав его у Бориса Спасского со счетом 12 ½ и 8 ½. Сражение советского и американского шахматистов вошло в историю, как «матч столетия». 5-tv.ru вспоминает самые известные шахматные сражения.

Хосе Рауль Капабланка и Александр Алехин

Легендарный кубинский шахматист Капабланка родился в 1888-м в Гаване и начал играть в шахматы уже в четыре года, а один из его главных противников Александр Алехин появился на свет через четыре года в 1892-м в Москве. Два шахматиста встретились на чемпионате мира в Буэнос-Айресе в 1927-м.

Слева направо: Хосе Рауль Капабланка и Александр Алехин. Фото: РИА Новости, ТАСС / Репродукция ТАСС

В время шахматного сражения между Капабланкой и Алехиным было сыграно 34 матча — это был абсолютный рекорд своего времени, который побили только в 80-х. Игра прервалась на 34 партии, когда русский шахматист вынужден был взять перерыв из-за резким проблем со здоровьем. Рауль Капабланка понял, что не сумеет переиграть Александра Алехина и сдал последнюю партию в письме к сопернику, сделав его чемпионом мира в 1927-м. На реванш Капабланка так и не согласился.

Михаил Таль и Михаил Ботвинник

Впервые шахматисты встретились матче за звание чемпиона мира в 1960-м в Москве. До этого Таль и Ботвинник никогда не играли друг с другом. Михаил Таль начал игру с победы, а после ничьей в 21 партии и преимущества очков над соперником, Таль одержал победу со счетом 12 ½.

Михаил Таль и Михаил Ботвинник во время матча-реванша за звание чемпиона мира по шахматам 12 мая 1961-го. Фото: ТАСС / Валентин Мастюков, Валентин Черединцев

На момент победы латвийскому шахматисту было всего 24 года. Он стал самым молодым чемпионом мира по шахматам в истории. Матч-реванш прошел 12 мая 1961-го, где Таль уступил Ботвиннику, выиграв пять партий из десяти.

Роберт Фишер и Борис Спасский

«Матч столетия» состоялся между американским гроссмейстерами Робертом Фишером и Борисом Спасским в 1972-м в Рейкьявике. Сражение на шахматной доске стало одним из самых напряженных в истории: игра сопровождалась скандалами и сильным психологическим давлением на шахматистов. Кроме того, игра проходила в пик холодной войны и стала его своеобразным символом.

Слева направо: Роберт Фишер и Борис Спасский. Фото: Globallookpress.com / Юрий Сомов, РИА Новости

Матч между Фишером и Спасским состоял из 24 партий, чтобы победить, игроку требовалось набрать 12 ½ очков. Победу одержал Фишер, ведь он имел преимущество в виде ладьи против слона и проходящей пешки Спасского. Борис не явился на последнюю партию и уступил сопернику, сообщив ему об этом по телефону. Неофициальный матч-реванш шахматистов состоялся в 1992-м, где американец снова одержал победу. Это легендарное противостояние двух шахматистов показано в фильме «Жертвуя пешкой» с Тоби Магуайром в главной роли.

Анатолий Карпов и Гарри Каспаров

Встреча двух именитых шахматистов из СССР состоялась на Чемпионате мира в 1984-м и завершилась в 1985-м. Матч между Карповым и Каспаровым стал самым длинным в истории: шахматисты сыграли 48 партий, побив рекорд Алехина и Капабланки в 1927-м. Сражение настолько затянулось, что было прервано президентом Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) при счете 5:3 в пользу Анатолия Карпова. Игроки сыграли 40 ничьих.

Анатолий Карпов в Гарри Гаспаров во время игры на чемпионате мира по шахматам в 1984-м. Фото: ИТАР-ТАСС / Валерий Зурафов, Анатолий Морковкин

О завершении матча было объявлено 15 февраля 1985-го на пресс-конференции в московской гостинице «Спорт». Победителя не было, Каспаров и Карпов сыграли вничью.