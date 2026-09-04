«Газпром Арена» открестилась от концертов зарубежных звезд в октябре

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

На стадионе должно было состоятся выступление рэпера Канье Уэста.

Состоится ли на Газпром Арене концерт Канье Уэста: новости

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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На «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге не запланированы концерты зарубежных исполнителей в октябре 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба стадиона после сообщений о возможном выступлении рэпера Канье Уэста.

«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на „Газпром Арене“ никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация об отмене концертов Канье Уэста, которые якобы должны были пройти 10 и 11 октября на площадке. После этого сведения о мероприятиях исчезли с сайта стадиона, а билетные операторы начали принимать заявки на возврат средств.

Ситуация вызвала обсуждение среди поклонников артиста и перекупщиков, которые ранее приобрели часть билетов. При этом 3 сентября директор агентства Say Agency Анна Субчева заявляла, что концерт американского рэпера в Санкт-Петербурге состоится и отмены шоу не ожидается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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