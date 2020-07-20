Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с легковушкой в Чите

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Алиса Старжевская
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Среди пострадавших находится беременная девушка.

Маршрутка с пассажирами перевернулась после столкновения с легковушкой в Чите

Фото: ВКонтакте @id540802900

Пятнадцать человек получили травмы в ДТП с перевернувшимся пассажирским микроавтобусом в центре Читы. Маршрутка столкнулась с Toyota Probox на улице Амурской, в результате чего автобус опрокинуло, сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Забайкальскому краю.

Сообщается, что в числе пятнадцати пострадавших есть трое детей, два человека в тяжелом состоянии. Очевидцы также рассказали, что среди пострадавших была беременная девушка. Все они были доставлены в медицинские учреждения.

ВКонтакте @id473720596

Ранее 5-tv.ru сообщал о ДТП с пассажирским автобусом на юго-востоке Москвы.

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