Видео с места аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Москвы

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Василий Заика
Эксклюзив 402

ДТП произошло утром 20 июля на Краснодонской улице в Люблино.

Фото, видео: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует кадры с места аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, ДТП произошло утром 20 июля на Краснодонской улице в Люблино.

На видео, снятом очевидцами, можно оценить масштаб разрушений, которые автобус нанес остановочному павильону. Некоторые элементы конструкции, в частности рекламные щиты, деформировало и оторвало, разбиты стекла. Рядом с многотонной машиной в черном пакете лежит тело погибшей 43-летней женщины.

В настоящее время причины произошедшего выясняют автоинспекторы. По предварительным данным, 46-летняя водитель автобуса перепутала педали тормоза и газа. В результате транспортное средство заехало на бордюр и протаранило остановку, где находились люди. Трое человек пострадали и были госпитализированы, одна женщина скончалась. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru опубликовал первые кадры с места смертельного ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Видео с места аварии с пассажирским автобусом на юго-востоке Москвы

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