Навальный объявил о закрытии Фонды борьбы с коррупцией

Блогер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии своего проекта. По его словам, некоммерческую организацию у него попросту отобрали.

«Мы закрываем Фонд борьбы с коррупцией. В нашем же случае мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации „Фонд борьбы с коррупцией“, которую я основал девять лет назад, пришел конец, потому что у нас ее просто отняли», — сообщил Алексей Навальный на главной странице своего сайта.

Navalny.com

Основатель ФБК пояснил, что осуществление деятельности организации будет происходить под эгидой другого юридического лица. Также Алексей Навальный уточнил, что ликвидация фонда вызвана финансовыми затруднениями.

Арбитражный суд Москвы в октябре вынес решение о взыскании с блогера, а также с активистки Любови Соболь и самого ФБК около 88 миллионов рублей в качестве обеспечения исковых требований пищевого комбината «Московский школьник».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Навальный посмеялся над вызовом на допрос по делу о клевете в отношении ветерана.