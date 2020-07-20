«Он мне приснился»: Автор олимпийского мишки — об истории его появления
Виктор Чижиков, скончавшийся 20 июля, несколько лет назад рассказал, с какими сложностями ему пришлось столкнуться при создании талисмана Олимпиады-80.
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Фото, видео: РИА Новости / Юрий Абрамочкин; ТАСС / Клинченко Борис, Метелица Сергей, Фото ИТАР-ТАСС; 5-tv.ru
В понедельник 20 июля Россию облетела печальная новость: в возрасте 84 лет скончался автор знаменитого на весь мир олимпийского мишки Виктор Чижиков. «Папа» одного из самых узнаваемых талисманов Олимпийских игр умер в день 40-летия проведения соревнований в Москве.
Чижиков рассказывал, что главный символ Олимпиады-80 он не срисовывал ни с каких персонажей или людей. В одном из прошлых интервью «Российской газете» художник признался, что образ его мишки явился к нему во сне.
«На самом деле мишка с олимпийским поясом мне приснился. Так не раз бывало, когда я работал над образом. Главное — сразу проснуться и нарисовать, потом забудешь», — сказал несколько лет назад Чижиков.
По словам художника, ему очень хотелось создать оптимистическое изображение, которое пробуждало бы «лучшие человеческие чувства». Всего Чижиков и его друг Владимир Перцов нарисовали более ста эскизов медведей. Нужно было изображение, не похожее на все ранее нарисованное, чтобы страну не обвинили в плагиате.
«И мишка, слава Богу, выдержал экзамен. Никто и не пикнул, что он похож на другого медведя», — признавался Чижиков, добавив, что на создание талисмана «ушло много нервов».
По мнению художника, в том, что к СССР стали относиться заметно лучше после Олимпиады-80, заслуга именно мишки. Чижиков вспоминал, что образ талисмана потом «тиражировали» по всему миру: он появлялся то в виде флакона духов, то на коробке спичек — разные страны по-своему интерпретировали мишку.
«Мне выпала необычная миссия, и свою работу я сделал хорошо. Это была редкая удача. Я его люблю как свое дитя», — делился создатель о своем детище.
Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна дата похорон художника-карикатуриста Виктора Чижикова.
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