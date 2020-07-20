Стала известна дата похорон автора олимпийского мишки
Художник-карикатурист Виктор Чижиков умер 20 июля в возрасте 84 лет.
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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Федоренко, 5-tv.ru
В понедельник 20 июля стало известно о печальной новости — в возрасте 84 лет ушел из жизни автор знаменитого на весь мир олимпийского мишки Виктор Чижиков. Друг семьи художника Марина рассказала, когда и где состоятся похороны создателя талисмана Олимпиады-80.
В беседе с 5-tv.ru, женщина сказала, что похороны Чижикова состоятся 23 июля на Востряковском кладбище. В 10:00 будет прощание в морге Боткинской больницы. Затем — отпевание в храме вышеуказанного кладбища.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «папа» олимпийского мишки Виктор Чижиков умер день 40-летия проведения соревнований в Москве.
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