Как изменится размер пенсии с 1 августа?
Корректировка выплат затронет несколько категорий пенсионеров.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков
C 1 августа размер выплат у пенсионеров увеличится, сообщает Пенсионный фонд России. Какие категории пенсионеров получат прибавки?
Работающие пенсионеры
Пенсии будут повышены для работающих пенсионеров, выплачивающих страховые взносы. В августе им учтут накопленные баллы за 2019 год. При этом ежегодно пенсии не могут увеличиваться более чем на три балла. В нынешнем году один пенсионный балл составляет 93 рубля. Поэтому пенсия для этой группы граждан увеличится на 279 рублей. Всего в 2019 году в России работали около 14 миллионов пенсионеров, напоминает «Российская газета».
Получатели накопительной пенсии
Пенсионеры этой группы смогут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%. Это в три раза выше, чем уровень инфляции, которая в первой половине 2020 года составила 3%.
Участники программы софинансирования
Выплаты участникам софинансирования увеличатся на 7,99%. Такую пенсию с 1 августа получат 32 тысячи человек.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал закон о повышенной пенсии семьям погибших военных.
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