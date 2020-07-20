Яна Рудковская рассказала о скором пополнении в семье

Продюсер Яна Рудковская поделилась с поклонниками планами по поводу четвертого ребенка. Как передает 7days.ru, она рассказала, что в их семье планируется пополнение, а на вопрос о сроках лаконично ответила «Скоро!».

О том, что известная продюсер планирует стать матерью, она никогда не скрывала. По информации СМИ, у Рудковской было несколько неудачных попыток беременности. После этого, по слухам, они вместе с мужем, фигуристом Евгением Плющенко, рассматривали возможность ЭКО, однако остановились на суррогатном материнстве.

А теперь продюсер поделилась с поклонниками хорошими новостями. Оказывается, в их семье ожидается пополнение. Журналисты и фанаты вполне логично предположили, что пара воспользуется услугами суррогатной матери. Однако значит ли, что кто-то уже вынашивает ребенка Рудковской и Плющенко или пока пара только определилась с матерью, непонятно. Никакой же дополнительной информации женщина пока не разглашала.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что подписчики Яной Рудковской обеспокоены судьбой ее младшего сына Александра, более известного как Гном Гномыч, и требуют, чтобы «ребенка оставили в покое».