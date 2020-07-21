«Наводишь жару»: Екатерина Зуева едва прикрыла грудь тонкой полоской топа — фото
Новый снимок модели балансирует на грани приличия.
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Фото, видео: Instagram @zuueva
Модель Екатерина Зуева в очередной раз порадовала фанатов дерзким и откровенным фото. В своем Instagram-аккаунте она выложила снимок, на котором настолько высоко задрала свой топик, что, кажется, еще чуть-чуть — и изображение выйдет за рамки приличия.
«Скучали по мне?» — игриво спросила девушка своих фолловеров.
Несмотря на то, что на фото модель предстает в закрытых фирменных шортиках, подписчики снова восхитились ее смелостью и оценили великолепную фигуру. Некоторые отметили, что из-за снимков Зуевой у них разыгрывается фантазия.
«Ого! Горячо. Наводишь жару»;
«Самая красивая и чувственная»;
«Секси-шмекси», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что модель с пышными формами Анастасия Квитко предстала в нежном образе.
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