«Наводишь жару»: Екатерина Зуева едва прикрыла грудь тонкой полоской топа — фото

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Алиса Старжевская
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Новый снимок модели балансирует на грани приличия.

Фото, видео: Instagram @zuueva

Модель Екатерина Зуева в очередной раз порадовала фанатов дерзким и откровенным фото. В своем Instagram-аккаунте она выложила снимок, на котором настолько высоко задрала свой топик, что, кажется, еще чуть-чуть — и изображение выйдет за рамки приличия.

«Скучали по мне?» — игриво спросила девушка своих фолловеров.

Instagram @zuueva

Несмотря на то, что на фото модель предстает в закрытых фирменных шортиках, подписчики снова восхитились ее смелостью и оценили великолепную фигуру. Некоторые отметили, что из-за снимков Зуевой у них разыгрывается фантазия.

«Ого! Горячо. Наводишь жару»;

«Самая красивая и чувственная»;

«Секси-шмекси», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что модель с пышными формами Анастасия Квитко предстала в нежном образе.

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