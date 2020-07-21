У домов в России может появиться «срок годности». Как при этом изменятся цены на жилье?

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Алиса Старжевская
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Союз потребителей РФ предложил оценивать качество жилых домов, исходя из срока их службы без капитального ремонта.

У домов в России может появиться «срок годности». Как при этом изменятся цены на жилье?

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

В министерство строительства России поступило обращение от Союза потребителей РФ, в котором предлагается ввести в стране новый стандарт отрасли. Так, они предлагают установить ГОСТ по оценке срока службы жилого дома, пишут «Известия».

Суть предложения состоит в следующем: при покупке жилья можно будет получить информацию о том, сколько он прослужит. В первую очередь речь идет о приобретении недвижимости в ипотеку, чтобы спустя 20 лет регулярных выплат не оказалось, что дом перешел в категорию ветхого жилья и подлежит сносу.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ считает, что новый стандарт следует сделать обязательным для всех строящихся объектов в России, причем еще не только на момент приемки готового дома, но и при утверждении проекта.

Как это можно осуществить на практике, пока не очень понятно. С одной стороны, как считают эксперты, новый стандарт сможет повысить качество работы застройщиков — они будут стремиться возводить более добротное, а значит, и долговечное жилье. С другой стороны, это выльется в повышение стоимости материалов, работы строителей, оценщиков, инженеров, что отразится и на финальных ценах на готовые квартиры.

Нельзя ожидать и того, что подобный стандарт введут быстро — его появлению могут предшествовать годы обсуждений, споров, новых законодательных актов и скандалов на почве нарушения закона с уже готовыми объектами.

При этом в Минстрое заявили, что им предложение от Союза потребителей пока не поступило.

5-tv.ru писал, что в России могут начать продавать квартиры с обстановкой.

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