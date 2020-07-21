Есть ли риск заразиться коронавирусом в бассейне?

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Алиса Старжевская
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Специалисты изучили разные варианты, при которых можно посещать бассейн даже в условиях пандемии.

Есть ли риск заразиться коронавирусом в бассейне?

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Soeder

В России вновь начали работать фитнес-центры и бассейны, в связи с чем появились и вопросы, насколько безопасно заниматься водными видами спорта во время пандемии COVID-19. Если повысить уровень концентрации хлора до рекомендуемого уровня, тогда это точно станет опасно, пишут «Известия».

В недавнем исследовании ученых из Италии говорится, что инактивация патогена коронавируса в воде происходит при концентрации хлора 10 мг на литр воды. Но в обычных бассейнах этот показатель не превышает 0,4 мг на литр, а резкое повышение дозировки химического вещества может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Помимо самих бассейнов есть также раздевалки, общие душевые и помещения, где риск заразиться заметно выше. Дело в том, что официально в мире пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом в общественном бассейне, а вот в тренажерных залах такое случается постоянно.

Вместо этого фитнес-клубы ввели другие методы борьбы с распространением COVID-19, чтобы снизить риск заражения среди своих клиентов. На входе проверяют температуру, во всех помещениях стали чаще проводить уборку, а после закрытия проходит полная дезинфекция всех залов. Кроме того, в бассейнах отменили групповые занятия, а на каждого находящегося в воде рекомендовали выделить не менее пяти квадратных метров пространства.

Также существует рекомендация плавать в маске и с трубкой, чтобы ненароком не попасть под поток биологических жидкостей другого пловца при кашле или даже простом дыхании с его стороны.

Хотя посещение бассейна кажется опасной затеей, медики полагают, что в условиях пандемии куда хуже будет купаться в открытой воде. Дело в том, что некоторые исследования говорят о том, что патоген коронавируса может до 26 дней находить в фекалиях уже выздоровевшего человека. Если в водоем, выбранный для купания, попадают сточные воды, риск заражения сильно возрастает.

Впрочем, это касается только пресных водоемов, а на море купаться можно спокойно, но при условии соблюдения социальной дистанции на пляже. Морская вода — очень соленая и агрессивная среда, чтобы там мог длительное время находиться вирус. Именно поэтому при очистке воды в бассейнах часто добавляют морскую соль — это снижает риск распространения коронавируса в фитнес-центре.

5-tv.ru писал, что в Сколково назвали пути завоза коронавируса в Россию.

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