Фото: Что стало с Борей Левиным из «Интернов»?

Звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис пару лет назад пропал с телеэкранов. Как оказалось, «Боря Левин» перебрался в столицу Великобритании, где работает вовсе не на сцене, а в ресторане простым официантом, пишет Starhit.ru.

Дмитрий, которого все в России знали, как Левина из «Интернов», считался довольно интересным и перспективным молодым актером. Его роль в популярном сериале была одной из ключевых, всем нравилось наблюдать за развитием отношений скромного ботаника с медсестрой Любой. Но Шаракоис неожиданно покинул проект, как он сам объяснил, чтобы не стать заложником одной роли.

Увы, ему так и не удалось выйти из образа Левина — другие кинообразы ему предлагали редко, а участие в ремейке «Кавказской пленницы» стала колоссальным провалом. Во многом виноват был и сам молодой актер, отстаивавший перед фанатами советской картины достоинства откровенно слабого фильма.

Как оказалось, Дмитрий Шаракоис не стал класть на алтарь актерства свою судьбу и принял решение уехать жить в Лондон. Там его не ждали на театральных подмостках, так что пришлось работать на стройке, а позже сменить образ брутального разнорабочего на амплуа официанта. Попутно Шаракоис вел свой канал на Youtube, посвященный переезду в Великобританию и жизни начинающего иммигранта.

ВКонтакте @sharakois

Дмитрий не стесняется перемен в своей жизни и охотно делится с подписчиками в соцсетях фоторафиями из Лондона. Он надеется, что Британия станет его новым домом, но окончательно рвать с Россией также не намерен — периодически участвует в театральных постановках на родине и проходит пробы в новых проектах в Москве.

5-tv.ru недавно показывал, как Светлана Пермякова из «Интернов» преобразилась в летнем образе.