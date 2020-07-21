Спасатели возобновили поиски самолета Ан-2 в Бурятии
Экипаж воздушного судна перестал выходить на связь накануне ночью.
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Фото, видео: ТАСС / Смирнов Владимир; 5-tv.ru
В Бурятии этим утром возобновились поиски пропавшего самолета Ан-2. Облет территории накануне результатов не принес. В течение минувшего дня обследовали около двух тысяч квадратных километров. Сейчас экипажи трех воздушных судов продолжают осматривать лесную и горную местность.
Ан -2 перестал выходить на связь с диспетчерами накануне ночью. На борту находились шесть человек: два члена экипажа и четверо пассажиров. По предварительным данным, они совершали полет, чтобы изучить район для его дальнейшей химической обработки.
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