Спасатели возобновили поиски самолета Ан-2 в Бурятии

В Бурятии этим утром возобновились поиски пропавшего самолета Ан-2. Облет территории накануне результатов не принес. В течение минувшего дня обследовали около двух тысяч квадратных километров. Сейчас экипажи трех воздушных судов продолжают осматривать лесную и горную местность.

Ан -2 перестал выходить на связь с диспетчерами накануне ночью. На борту находились шесть человек: два члена экипажа и четверо пассажиров. По предварительным данным, они совершали полет, чтобы изучить район для его дальнейшей химической обработки.