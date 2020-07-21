Прославленный юморист, теле- и радиоведущий Сергей Дроботенко в честь дня рождения покойного друга и коллеги Михаила Задорнова опубликовал в сети трогательное фото с его наследницей — 30-летней Еленой.

В Instagram Дроботенко напомнил поклонникам, что 21 июля сатирику и драматургу исполнился бы 71 год. Артист ушел из жизни, когда ему было всего 69 лет, в результате последствий онкологического заболевания. Как отмечает друг Задорнова, к счастью, его дело продолжает жить и во многом именно благодаря дочери, унаследовавшей от отца писательский талант.

«Рядом со мной самое изящное произведение Михаила Задорнова. Прекрасное по форме и содержанию. Елену Михайловну Всевышний полюбил сразу. Поцеловал и благословил. Характер, сарказм — это от папы. Нежнейшее нутро лирика — это уже свое», — написал юморист.

Instagram @s.a.drobotenko

Дроботенко обратился к наследнице Задорнова, а также к его близким людям и поклонникам, искренне поздравив с днем рождения великого сатирика. При этом, Сергей от всего сердца пожелал успехов дочери покойного юмориста в труде и творчестве, заметив, что каждая написанная ею строчка олицетворение голоса Михаила.

«Ленуся, помни: каждая строчка твоего стихотворения — это стук его сердца на этой земле. Пиши. Это просьба. Это желание. Это приказ, черт возьми!» — заявил Дроботенко.

Instagram @jzadornova

В комментариях под снимком фолловеры отмечали, что Елена — действительно одаренное создание. Все, как один, они заявляли, что обожают и ее саму, и все ее произведения.

«Какое милое создание!»

«Очень любила Задорнова. Светлая память… Дочку его обожаю!»

«Умница, красавица! Папина гордость!»

«Как же нам не хватает Михаила… Какое счастье, что Елена продолжила его дело!» — откликались фанаты юмориста.

Ранее 5-tv.ru опубликовал редкое фото Михаила Задорнова, спящего на лестнице во время съемок.