Домов нет, урожай погиб: как живет уральский город после ливня и наводнения
До этого изнуряющий от жары Урал накрыли ливни. За несколько часов обрушилась месячная норма осадков.
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Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru
Уральский город Нижние Серги терпит стихийное бедствие. В районном центре Сведловской области введен режим ЧС из-за наводнения. Жителей экстренно эвакуируют.
Непогода накрыла Урал вслед за изнуряющей жарой. Дождей в регионе не было с начала лета — и тут за несколько часов обрушилась сразу месячная норма осадков.
О последствиях внезапно нахлынувшей стихии — Никита Гмыза.
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