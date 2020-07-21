Домов нет, урожай погиб: как живет уральский город после ливня и наводнения

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До этого изнуряющий от жары Урал накрыли ливни. За несколько часов обрушилась месячная норма осадков.

Фото, видео: ТАСС / Григоров Гавриил; 5-tv.ru

Уральский город Нижние Серги терпит стихийное бедствие. В районном центре Сведловской области введен режим ЧС из-за наводнения. Жителей экстренно эвакуируют.

Непогода накрыла Урал вслед за изнуряющей жарой. Дождей в регионе не было с начала лета — и тут за несколько часов обрушилась сразу месячная норма осадков.

О последствиях внезапно нахлынувшей стихии — Никита Гмыза.

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