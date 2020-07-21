Массовый мор рыбы на Амуре: «Вот так делала ртом вчера, а сегодня всплыла вся»
Специалисты выясняют, что стало причиной гибели — жара плюс сорок или сброс отходов соседнего предприятия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / David & Micha Sheldon; 5-tv.ru
Экологи Адыгеи бьют тревогу. Под Майкопом массово гибнет рыба. На поверхность сразу нескольких прудов всплыли сотни сомов, амуров и толстолобиков.
Местные жители жалуются на неприятный запах. По их мнению, рыба просто задохнулась в горячей воде. В регионе жара плюс сорок. По другой версии причиной мог стать сброс отходов из расположенного рядом промышленного предприятия.
«Это вот сутки творится. Вчера рыба просто бешеная была. Она просто вся ходила по верху и вот так делала ртом. А сегодня повсплывала все-таки. Все…»
На месте сейчас работают экологи. Причины гибели рыбы специалисты озвучат через несколько дней. Когда проведут лабораторные исследования грунта и воды.
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